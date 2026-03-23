Трамп якобы назначил дату окончания войны с Ираном ради награды

Ynet: США назначили дату окончания войны с Ираном, чтобы Трамп получил премию

США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита американского лидера Дональда Трампа в Израиль. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает израильское издание Ynet.

«Это позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию», — передает издание.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. Он также отметил, что надеется на ощутимый результат в переговорах Вашингтона и Тегерана.

По словам политика, США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.