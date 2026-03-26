08:00, 26 марта 2026

Бойфренд изменил обладательнице титула «Мисс Вселенной» с известным певцом

Олег Парамонов
Фото: @max_barz

Обладательница титула «Мисс Вселенная Боливар» Келли Реалес обвинила бывшего бойфренда в том, что он изменил ей с певцом Рики Мартином (ЛГБТ признано экстремистским объединением и запрещено в России). Об этом сообщает издание The Tab.

Венесуэльская королева красоты рассказала в случившемся на съемках реалити-шоу El desorden de Marko. По ее словам, в 2024 году она встречалась с порномоделью Максом Барзом, пользующимся популярностью в OnlyFans.

Она узнала о его измене благодаря подруге, узнавшей шлепанцы ее бойфренда на фотографии, которую Рики Мартин выложил в соцсети. Как раз тогда Барз уехал отдыхать в Таиланд, поэтому у него были все шансы встретиться в известным певцом.

Когда Реалес снова встретилась с бойфрендом, то решила проверить подозрения и попросила у него шлепанцы. «Когда он дал их мне, они были теми самыми, что на фото, и тогда я поняла, что все это правда», — рассказала она в реалити-шоу.

После разрыва Барз опубликовал в соцсетях совместное фото с Мартином. Снимок он сопроводил подписью «Еще одна неожиданная встреча с этим парнем».

Ранее сообщалось, что российская телеведущая, бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет красоты. «Больше всего красит женщину не поход к косметологу, а сияющий взгляд, счастливая улыбка и духовная наполненность», — заявила она.

