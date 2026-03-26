Бойфренд изменил обладательнице титула «Мисс Вселенной» с известным певцом

Обладательница титула «Мисс Вселенная Боливар» Келли Реалес обвинила бывшего бойфренда в том, что он изменил ей с певцом Рики Мартином (ЛГБТ признано экстремистским объединением и запрещено в России). Об этом сообщает издание The Tab.
Венесуэльская королева красоты рассказала в случившемся на съемках реалити-шоу El desorden de Marko. По ее словам, в 2024 году она встречалась с порномоделью Максом Барзом, пользующимся популярностью в OnlyFans.
Она узнала о его измене благодаря подруге, узнавшей шлепанцы ее бойфренда на фотографии, которую Рики Мартин выложил в соцсети. Как раз тогда Барз уехал отдыхать в Таиланд, поэтому у него были все шансы встретиться в известным певцом.
Когда Реалес снова встретилась с бойфрендом, то решила проверить подозрения и попросила у него шлепанцы. «Когда он дал их мне, они были теми самыми, что на фото, и тогда я поняла, что все это правда», — рассказала она в реалити-шоу.
После разрыва Барз опубликовал в соцсетях совместное фото с Мартином. Снимок он сопроводил подписью «Еще одна неожиданная встреча с этим парнем».
