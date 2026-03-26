08:22, 26 марта 2026

РИА: Солдаты ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен в Константиновке из-за проблем со снабжением. Об этом рассказал боец 1442-го полка 3-го армейского корпуса с позывным Верум, передает РИА Новости.

«Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке, в том числе из-за истощения», — рассказал военный.

По его словам, украинское командование не способно доставить продовольствие и воду на позиции своей бригады, а логистика в населенном пункте для украинских войск затруднена из-за работы российских беспилотников.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что подразделения ВСУ несут «катастрофические потери» в Константиновке в Донецкой народной республике.

