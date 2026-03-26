Потери ВСУ в Константиновке назвали катастрофическими

Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут «катастрофические потери» в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Собеседник агентства отметил, что российские войска разрезали пополам группировку ВСУ в Константиновке.

Киселев указал, что клин с востока пробил оборону противника, и теперь Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля. «Логистика ВСУ нарушена, потери катастрофические», — добавил эксперт.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют более 60 процентов города Константиновка. Он также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

