В Генштабе рассказали о боях за один из городов в зоне СВО

Герасимов: Больше 60 процентов Константиновки контролируют ВС России

Вооруженные силы (ВС) России контролируют более 60 процентов города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, его слова приводит ТАСС.

«В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки», — рассказал он о ходе боев за город.

Начальник Генштаба также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

До этого Герасимов заявил, что за две недели российские военнослужащие взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.