Названо число взятых под контроль ВС России населенных пунктов за две недели

Герасимов: За две недели ВС России взяли под контроль 12 населенных пунктов

За две недели Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

Глава Генерального штаба прибыл в командный пункт группировки войск «Юг».

«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», — сказал он.

Ранее Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил, что российские войска наступают почти на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.