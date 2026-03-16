Названо число взятых под контроль ВС России населенных пунктов за две недели

Глава Генерального штаба прибыл в командный пункт группировки войск «Юг».
«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», — сказал он.
Ранее Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил, что российские войска наступают почти на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.