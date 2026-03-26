08:14, 26 марта 2026

В США нашли оправдание войне в Иране

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не начинал войну в Иране, а «пытался ее предотвратить». С таким утверждением выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, его цитирует Fox News Business.

«Иран, по сути, заявил: «Мы производим от 200 до 600 ракет в месяц, и мы собираемся накопить столько ракет, что, когда мы возобновим нашу ядерную программу, если вы попытаетесь что-либо предпринять, мы уничтожим весь Ближний Восток, и мы нанесем удар по Лондону, Парижу и Берлину», — указал парламентарий.

По его словам, у Вашингтона не было другого выбора, кроме как вмешаться в ситуацию. Кеннеди подчеркнул, что целью военной операции США является уничтожение иранских заводов по производству ракет и беспилотников, инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Ранее Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной. Он объяснил это тем, что «использование этого слова может быть не лучшим вариантом».

