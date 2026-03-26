Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

Латвия выразила протест России из-за упавшего дрона ВСУ

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением украинского дрона в воздушное пространство республики. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту протеста. Дипломаты заявили, будто упавший в прибалтийской стране беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетел в Латвию якобы со стороны РФ. Также в МИД указали, что Москва «создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе».

Латвия признала принадлежность дрона ВСУ

Обломки упавшего беспилотника были найдены 25 марта в Краславском крае на юго-западе Латвии. По заявлению СМИ, системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. После этого на место происшествия прибыли подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы.

Позднее президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что упавший в прибалтийской республике беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был украинским. Политик подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника ВСУ. Он также раскрыл, что дрон был частью операции против России, которую координировал Киев.

Дроны упали еще в двух прибалтийских странах

В ночь на 24 марта в Варенском районе Литвы дрон упал в озеро и взорвался. При этом армия и пограничники не зафиксировали его радарами. Премьер-министр республики Инга Ругинене также подтвердила его принадлежность Украине. По ее словам, беспилотник был «связан с направленной против России операцией, которую украинцы проводили той ночью».

На следующий день беспилотник врезался в трубу электростанции в эстонском Аувере. Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси рассказала, что, по имевшейся на тот момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. Принадлежность БПЛА властями не указывалась.

Дроны могли быть отклонены системами РЭБ

По одной из версий, упавшие в европейских странах БПЛА были отклонены от маршрута системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такую версию озвучил член Общественной палаты России Владимир Рогов. Он также высмеял инцидент, обратив внимание, что ни одно из трех прибалтийских государств не начало кричать о необходимости задействовать пятую статью НАТО и ответе агрессору.

По другой версии, страны НАТО выделили полетный коридор для дронов. Telegram-канал «Военный осведомитель» отметил на карте места падений БПЛА и увидел закономерность — маршрут всех трех беспилотников пролегал вблизи к границам РФ и, возможно, его конечной точкой была Ленинградская область. «Вполне вероятно, что дроны заводятся с запада Украины через Польшу, которые затем летят вдоль границы с Белоруссией через Литву, Латвию и после через Эстонию», — указал автор канала.

В пользу этой версии также указывает то, что в ночь на 25 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку на регионы России за прошедший год. Под прицелом оказалась Ленинградская область, атакован Кронштадт, совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу. Как сообщило Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.