23:23, 25 марта 2026

Латвия выразила протест России из-за украинского дрона

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением украинского дрона в воздушное пространство республики. Об этом сообщает «Европейская правда».

Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту протеста. Дипломаты заявили, будто упавший в прибалтийской стране беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетел в Латвию якобы со стороны РФ. Также в МИД указали, что Москва «создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе».

Об обнаружении обломков дрона на юго-западе Латвии стало известно утром в среду 25 марта. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Место, где его нашли, было оцеплено. Президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника Украине, ссылаясь на данные латвийских ответственных служб.

