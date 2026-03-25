Латвия выразила протест России из-за украинского дрона

МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за украинского дрона

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением украинского дрона в воздушное пространство республики. Об этом сообщает «Европейская правда».

Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту протеста. Дипломаты заявили, будто упавший в прибалтийской стране беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетел в Латвию якобы со стороны РФ. Также в МИД указали, что Москва «создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе».

Об обнаружении обломков дрона на юго-западе Латвии стало известно утром в среду 25 марта. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Место, где его нашли, было оцеплено. Президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника Украине, ссылаясь на данные латвийских ответственных служб.