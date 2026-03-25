Бывший СССР
09:53, 25 марта 2026Бывший СССР

В Латвию залетел беспилотник и взорвался

В Краславском крае Латвии были найдены обломки упавшего беспилотника
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На юго-западе Латвии, в Краславском крае, были найдены обломки упавшего беспилотника, место оцеплено. О происшествии сообщает Delfi.

«Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае. На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы», — сообщают журналисты.

Уточняется, что угрозы гражданскому населению нет. О пострадавших информации также не приводится.

24 марта в соседней Литве также были обнаружены обломки дрона в Варенском районе. Позже премьер-министр республики Инга Ругинене признала, что беспилотник был украинским.

    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    В Иране высмеяли заявление Трампа о переговорах

    Четверых российских подростков завербовали в группах знакомств с девушками

    Продавцов яиц в России предостерегли от повышения цен перед Пасхой

    В Латвию залетел беспилотник и взорвался

    Московское метро продлят до Щербинки

    Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Константиновке

    Россиянам назвали самые модные джинсы

    США отказались от совместной с Европой лунной станции Gateway

    Российские банкиры попросили не навязывать им мессенджер MAX

