В Латвию залетел беспилотник и взорвался

На юго-западе Латвии, в Краславском крае, были найдены обломки упавшего беспилотника, место оцеплено. О происшествии сообщает Delfi.

«Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае. На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы», — сообщают журналисты.

Уточняется, что угрозы гражданскому населению нет. О пострадавших информации также не приводится.

24 марта в соседней Литве также были обнаружены обломки дрона в Варенском районе. Позже премьер-министр республики Инга Ругинене признала, что беспилотник был украинским.