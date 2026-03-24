Бывший СССР
14:04, 24 марта 2026Бывший СССР

В Литве назвали ответственных за упавший в стране дрон

Премьер Литвы Ругинене: Упавший дрон был украинским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Упавший в Варенском районе Литвы дрон был украинским и предназначался для удара по России. Ответственных за беспилотник назвала премьер-министр республики Инга Ругинене, передает портал lrt.lt.

«Дрон, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России», — заявила политик.

Она выразила уверенность, что беспилотник сбился с курса.

О падении в Литве дрона стало известно в ночь с 23 на 24 марта. Инцидент произошел в Варенском районе — дрон упал в озеро и взорвался. Однако армия и пограничники не зафиксировали его радарами.

