В Германии призвали не допустить вступления Украины в ЕС

Эксперт немецкой партии BSW Дагделен призвала не допустить вступления Украины в ЕС

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен выступила против присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС). В посте в соцсети X она предупредила, что этот шаг может привести к военному столкновению ФРГ с Россией.

«Для Германии вступление Украины в ЕС стало бы прямым путем к войне с Россией из-за положения о взаимопомощи. Более того, потребовались бы новые миллиарды для коррумпированной Украины. Это совершенно безответственно», — возмутилась Дагделен.

Эксперт BSW призвала не допустить вступления Украины в союз.

Ранее Дагделен заявила, что канцлера Германии Фридриха Мерца необходимо как можно быстрее отправить в отставку. Она раскритиковала его из-за решений по Украине и социальной политике.