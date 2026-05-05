Канцлера Германии призвали отправить в отставку

21:27, 5 мая 2026Мир

Дагделен: Канцлера Германии Мерца необходимо отправить в отставку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Из-за решений канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине и социальной политике его необходимо как можно быстрее отправить в отставку. С такой точкой зрения выступила эксперт по внешней политике от партии BSW Севим Дагделен в социальной сети X.

Она указала, что Мерц находится на своем посту уже год, и за это время у Германии образовались рекордные долги, появившиеся из-за стремления нарастить вооружения и давить на тех, «кто находится ниже». «Нам предлагают больше работать и больше платить, чтобы "Мерц из BlackRock" мог распределять миллиарды в пользу оборонных концернов вроде Rheinmetall и украинских олигархов», — написала эксперт.

Дагделен также подчеркнула, что Мерц проводит слабую социальную политику. Кроме того, она раскритиковала политика за поддержку Израиля.

Ранее политолог Владимир Оленченко заявил, что Мерц, вероятно, еще долго продержится на посту канцлера.

