Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 5 мая 2026МирЭксклюзив

Вероятность отставки Мерца оценили

Политолог Оленченко: Мерц еще долго будет портить кровь немцам
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжит держаться за свой пост, считает политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что подавляющее большинство немцев не одобряют политику Фридриха Мерца. Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22 процента немцев положительно относятся к Мерцу, а 74 процента — отрицательно.

«Хотелось бы, чтобы он отставился, но думаю, что будет держаться, он цепкий. Видел картинку с немецкого телевидения, там ведущий говорит: "Как вы думаете, какой рейтинг у Мерца?" и сам же отвечает: "По всем опросам 0%". И потом поясняет, что даже члены его семьи не ставят ему плюс в рейтингах», — сказал Оленченко.

Говоря о досрочных выборах в Германии, политолог объяснил, что для их проведения президент должен распустить парламент или же в парламенте должен быть выражен вотум недоверия правящей коалиции.

«На данный момент правящая коалиция обладает большинством, которое позволяет ей, какие бы там ни подавали предложения, игнорировать. Президент, я так понимаю, на его стороне, поэтому я думаю, что он еще долго будет портить кровь немцам. Хотя над ним на телевидении издеваются все, как могут, я имею ввиду, сами немцы, но дело в том, что нужно соблюдение процедуры юридической. Надо либо вотум недоверия, либо роспуск, либо они сами объявят досрочные выборы», — отметил Оленченко.

Кроме того, сами немцы не проявляют никаких протестных намерений, добавил политолог.

«Это печально. Хотелось бы, повторюсь, чтобы появилась новая фигура у власти в Германии, но пока не вижу возможности это сделать», — подчеркнул Оленченко.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Мерц обнулил десятки лет развития Германии. Он также напомнил о словах главы немецкого правительства о том, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», посчитав их наглостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok