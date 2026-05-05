Вероятность отставки Мерца оценили

Политолог Оленченко: Мерц еще долго будет портить кровь немцам

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжит держаться за свой пост, считает политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что подавляющее большинство немцев не одобряют политику Фридриха Мерца. Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22 процента немцев положительно относятся к Мерцу, а 74 процента — отрицательно.

«Хотелось бы, чтобы он отставился, но думаю, что будет держаться, он цепкий. Видел картинку с немецкого телевидения, там ведущий говорит: "Как вы думаете, какой рейтинг у Мерца?" и сам же отвечает: "По всем опросам 0%". И потом поясняет, что даже члены его семьи не ставят ему плюс в рейтингах», — сказал Оленченко.

Говоря о досрочных выборах в Германии, политолог объяснил, что для их проведения президент должен распустить парламент или же в парламенте должен быть выражен вотум недоверия правящей коалиции.

«На данный момент правящая коалиция обладает большинством, которое позволяет ей, какие бы там ни подавали предложения, игнорировать. Президент, я так понимаю, на его стороне, поэтому я думаю, что он еще долго будет портить кровь немцам. Хотя над ним на телевидении издеваются все, как могут, я имею ввиду, сами немцы, но дело в том, что нужно соблюдение процедуры юридической. Надо либо вотум недоверия, либо роспуск, либо они сами объявят досрочные выборы», — отметил Оленченко.

Кроме того, сами немцы не проявляют никаких протестных намерений, добавил политолог.

«Это печально. Хотелось бы, повторюсь, чтобы появилась новая фигура у власти в Германии, но пока не вижу возможности это сделать», — подчеркнул Оленченко.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Мерц обнулил десятки лет развития Германии. Он также напомнил о словах главы немецкого правительства о том, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», посчитав их наглостью.