Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 5 мая 2026Мир

Мерц полностью разочаровал немцев

YouGov: Более 70 процентов немцев не одобряют политику канцлера ФРГ Мерца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Подавляющее большинство немцев не одобряют политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22 процента немцев положительно относятся к Мерцу, а 74 процента — отрицательно.

Как отмечает исследовательская компания, такой результат свидетельствует о заметном снижении популярности политика по сравнению с таким же опросом, проведенным в марте. В частности, число жителей Германии, положительно оценивающих его деятельность, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто оценивает его отрицательно, увеличилось на пять процентных пунктов.

28 апреля газета Bild опубликовала новое исследование института INSA, согласно которому Мерц оказался самым непопулярным политиком в Германии.

Респондентов попросили оценить деятельность политиков по шкале от нуля до десяти, где ноль — «очень плохо», а десять — «очень хорошо». Опрос показал, что канцлер расположился на последней строчке из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. Лидером стал министр обороны ФРГ Борис Писториус, набрав 4,9 балла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского». В России назвали варианты ответа в случае провокаций Украины на 9 Мая

    Медведев назвал главный государственный праздник в России

    Военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине

    Раскрыт план США и Израиля в отношении Ирана

    Найден доступный способ быстро уменьшить жир в печени

    Россиянин подарил голливудской звезде матрешку с ее лицом и поделился опытом

    Россиянин стал фотографом на Met Gala

    Медведев высказался об участниках СВО

    Раскрыты последствия российских ударов по Одессе

    Россиянину дали 18 лет за отправленное фото корабля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok