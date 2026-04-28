В Германии назвали неожиданные итоги опроса о Мерце

02:15, 28 апреля 2026Мир

Bild: Канцлер ФРГ Мерц стал самым непопулярным политиком Германии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкий канцлер казался самым непопулярным политиком в стране. Об этом говорится в новом исследовании института INSA для газеты Bild.

Участников опроса просили оценить деятельность политиков по шкале от нуля до десяти, где ноль — «очень плохо», а десять — «очень хорошо». Работа показала, что Мерц расположился на последней строчке из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. Лидером стал министр обороны Германии Борис Писториус, набрав 4,9 балла.

Между тем, на второй и третьей строчке рейтинга расположились сопредседатель партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, набрав по 4,1 балла. Первую пятерку списка также заняли премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

Тем временем, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заняла восьмое место и набрала 3,7 балла. Опрос проводился с 24 по 27 апреля. Сведения о статистической погрешности и выборке не приводятся.

В сентябре прошлого года сообщалось о недовольстве немцев работой Мерца. Исследование показало, что 62 процента жителей Германии выразили возмущение работой правительства страны, а 59 процентов — лично деятельностью Мерца на его посту.

