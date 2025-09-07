Мир
16:20, 7 сентября 2025Мир

Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

РИА Новости: 59 процентов немцев оказались недовольны Мерцем
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Большинство немцев высказали недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социологический опрос института INSA, проведенный для издания Bild.

Из опроса, проведенного с 4 по 5 сентября, стало известно, что 62 процента жителей Германии недовольны работой правительства страны, а 59 процентов — деятельностью Мерца на его посту. 60 процентов опрошенных заявили, что не ощущают обещанных им изменений политического курса. Их заметили только 24 процента.

Довольны работой правительства и деятельностью Мерца только 27 и 29 процентов немцев соответственно. Отмечается, что резкое падение рейтингов правительства и канцлера произошло в июле. При этом, вступая в должность в мае, Мерц обещал, что граждане ФРГ ощутят положительные изменения уже летом.

В опросе INSA участвовало около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не сообщаются.

В начале августа больше половины жителей ФРГ выразили недовольны деятельностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее работу одобрил только 31 процент немцев.

