Володин: Мерц за год обнулил десятки лет развития Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц обнулил десятки лет развития Германии. Об этом в своем канале на платформе «Макс» заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год», — написал он.

По его словам, в Германии существуют серьезные проблемы в экономике, а Мерцу «хватает наглости» упрекать во всех бедах граждан страны. Володин напомнил, что глава немецкого правительства заявлял, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».

Он добавил, что, видимо, поэтому в Германии сокращают социальные выплаты и пособия, лишают немцев рабочих мест из-за непрекращающегося закрытия производств.

Ранее Володин заявил, что число заявлений от граждан Европы на временное проживание в России резко увеличилось за последние полгода. По его мнению, это связано с несогласием граждан с политикой Запада.