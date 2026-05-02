Стало известно о резком росте заявлений от европейцев на временное проживание в России

Число заявлений европейцев на временное проживание в России выросло в 1,5 раза

Число заявлений от граждан Европы на временное проживание в России резко увеличилось за последние полгода. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Max.

Он уточнил, что интерес европейцев к проживанию в России за шесть месяцев вырос в 1,5 раза. По мнению Володина, это связано с несогласием граждан с политикой Запада.

«Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400», — написал спикер Госдумы.

Ранее Володин напомнил о последствиях отрыва власти от народа. По его словам, это ведет страну к гибели.