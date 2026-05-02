Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 2 мая 2026

Стало известно о резком росте заявлений от европейцев на временное проживание в России

Число заявлений европейцев на временное проживание в России выросло в 1,5 раза
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Число заявлений от граждан Европы на временное проживание в России резко увеличилось за последние полгода. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Max.

Он уточнил, что интерес европейцев к проживанию в России за шесть месяцев вырос в 1,5 раза. По мнению Володина, это связано с несогласием граждан с политикой Запада.

«Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400», — написал спикер Госдумы.

Ранее Володин напомнил о последствиях отрыва власти от народа. По его словам, это ведет страну к гибели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok