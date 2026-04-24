03:22, 24 апреля 2026Россия

Володин напомнил о последствиях отрыва власти от народа

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в статье для «Российской газеты» напомнил, какие последствия могут наступить, когда власть отрывается от народа. Вырезки из публикации приводит РИА Новости.

«Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен», — написал Володин. Он напомнил, что во времена СССР политическая система страны строилась на том, что доминировала единственная политическая партия с монополией на власть. И эта система работала, пока в КПСС были сильные лидеры, которые были близки к людям.

Однако когда во главу партии пришли слабые руководители, которые вместо того, чтобы заниматься реальными делами, лишь произносили красивые лозунги, партия фактически развалилась, а за ней распался и Советский Союз.

Ранее Володин заявил об актуальности слов Ленина о честности в политике.

