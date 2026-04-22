17:19, 22 апреля 2026Россия

Володин напомнил политикам один из заветов Ленина

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил политикам один из заветов Ленина о честности в политике. Видео выступления парламентария опубликовано в его Telegram-канале.

Володин отметил, что зачастую люди хотят въехать «в политику» на имени вождей, получить статус и полномочия, но при этом забывают заветы.

По его словам, выражение Ленина, которое гласит, что честность в политике есть результат силы, а лицемерие — результат слабости, актуально для всех современных политиков.

«Вот если этим будем руководствоваться, значит, заветы Ильича будут жить и исполняться», — заключил Володин.

Ранее Володин заявлял, что заменить парламентариев роботами невозможно, поскольку у искусственного интеллекта отсутствуют совесть и ответственность, которые важны для принятия решений.

