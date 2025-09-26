Володин объяснил отсутствием у ИИ совести невозможность заменить парламентариев роботами

Володин заявил, что парламентариев нельзя заменить роботами

Заменить парламентариев роботами невозможно — у искусственного интеллекта (ИИ) отсутствуют совесть и ответственность, которые важны для принятия решений. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Конкретный пример. Наш товарищ [депутат Юрий] Синельщиков поднял руку. Если бы мы доверились полностью всем электронным системам, которые здесь установлены, он бы лишился своего конституционного права и поручение фракции выступить не выполнил», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что одна из главных задач сейчас — это не отдавать ИИ возможность принятия решений в сферах, где важны совесть и ответственность. При этом Володин отметил необходимость разработки базового закона о взаимодействии робота и человека.

Ранее эксперт в области управления организациями Максим Недякин заявил, что ИИ не сможет заменить учителей и спасателей.