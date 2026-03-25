Президент Латвии заявил о взрыве украинского дрона в стране

Ринкевич: Упавший в Краславском районе Латвии дрон был украинским

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Краславском районе Латвии 25 марта, был украинским. Об этом заявил президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич, передает Delfi.lv.

Об обнаружении обломков дрона на юго-западе Латвии стало известно утром в среду. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Место, где его нашли, было оцеплено.

Ринкевич подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника Украине, ссылаясь на данные латвийских ответственных служб. Он сообщил, что дрон был частью операции против России, которую координировал Киев.

Днем ранее, 24 марта, украинский беспилотник упал на территории Литвы. Это подтвердила премьер-министр республики Инга Ругинене.

Еще один БПЛА был зафиксирован в Эстонии. Он врезался в объект критической инфраструктуры и взорвался.