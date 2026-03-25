Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 25 марта 2026Бывший СССР

Президент Латвии заявил о взрыве украинского дрона в стране

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Краславском районе Латвии 25 марта, был украинским. Об этом заявил президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич, передает Delfi.lv.

Об обнаружении обломков дрона на юго-западе Латвии стало известно утром в среду. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Место, где его нашли, было оцеплено.

Ринкевич подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника Украине, ссылаясь на данные латвийских ответственных служб. Он сообщил, что дрон был частью операции против России, которую координировал Киев.

Днем ранее, 24 марта, украинский беспилотник упал на территории Литвы. Это подтвердила премьер-министр республики Инга Ругинене.

Еще один БПЛА был зафиксирован в Эстонии. Он врезался в объект критической инфраструктуры и взорвался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok