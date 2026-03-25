11:11, 25 марта 2026

В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры и взорвался

ERR: В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере. По предварительным данным, он взорвался, пишет ERR.

«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», — сообщила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси.

Дрон, пишут журналисты, залетел из воздушного пространства России. Однако его происхождение не уточняется.

На месте работают силовые структуры. О пострадавших не сообщается.

Ранее аналогичные происшествии произошли в двух других балтийских странах — Эстонии и Литве. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене официально заявила, что залетевший беспилотник был украинским.

