В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры и взорвался

В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере. По предварительным данным, он взорвался, пишет ERR.

«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», — сообщила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси.

Дрон, пишут журналисты, залетел из воздушного пространства России. Однако его происхождение не уточняется.

На месте работают силовые структуры. О пострадавших не сообщается.

Ранее аналогичные происшествии произошли в двух других балтийских странах — Эстонии и Литве. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене официально заявила, что залетевший беспилотник был украинским.