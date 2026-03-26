Работающий рекламным агентом молодой россиянин попал под следствие

В Норильске задержали молодого человека за рекламу наркошопа. Об этом в Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

Возбуждены уголовные дела по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, 19-летний молодой человек за денежное вознаграждение исполнял роль рекламного агента для криминального бизнеса. Полностью осознавая, чем он занимается.

Сотрудники полиции задержали его с поличным в момент нанесения очередного граффити с контактами интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. При изучении его телефона была обнаружена отчетность перед куратором. Более 600 изображений с рекламой, оставленные на стенах зданий, гаражей и заборов.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

