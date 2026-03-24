16:54, 24 марта 2026

Пять иностранцев организовали в России сеть нарколабораторий

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили организаторов сети нарколабораторий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Они признаны виновными по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере») и 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ.

Как установил суд, пять граждан Украины, действуя в составе преступного сообщества, в период с 2018-го по 2022 год организовали три нарколаборатории, где произвели не менее 16 килограммов наркотического средства и не менее 33 килограммов производного вещества. Часть произведенного они разложили по тайникам для дальнейшей реализации.

Суд приговорил их к срокам от 16,5 до 19,5 года в колонии строгого режима, а также штрафам от 700 тысяч до двух миллионов рублей.

