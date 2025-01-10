Сын Боярского прокомментировал новости о госпитализации отца

Сын Михаила Боярского Сергей заявил, что артист проходит плановое обследование

Сын народного артиста России Михаила Боярского Сергей выступил с опровержением новостей о том, что артиста экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

Как сообщил мужчина в разговоре с корреспондентом издания, Боярский находился в больнице на плановом обследовании, а сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«С папой все в порядке, это было плановое КТ легких. Завтра у него уже следующий спектакль», — заявил Сергей.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский был доставлен в больницу из-за ишемической болезни сердца.