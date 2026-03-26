14:36, 26 марта 2026Россия

Раскрыто звание ставшего офицером в 18 лет Адама Кадырова

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У 18-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, главы Совбеза региона и начальника службы безопасности отца, звание младшего лейтенанта. Звание ставшего офицером Кадырова-младшего раскрыл пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов, его слова приводит ТАСС.

По словам Вахидова, погоны, соответствующие именно этому званию, были на Адаме Кадырове во время совещания с силовиками. «У него это (лейтенантское) звание», — приводит агентство слова Вахидова.

О появлении Адама Кадырова с офицерскими погонами на публике стало известно сегодня, 26 марта. На его форме можно было заметить звезду, похожую на майорскую. ТАСС сообщал, что Адам Кадыров стал майором.

Telegram-канал «Белорусский силовик» назвал сына главы Чечни самым молодым майором России. После появления сообщений о лейтенантском звании авторы канала отметили, что звезда, которую надел Адам Кадыров, «крупновата для младшего лейтенанта».

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Водителям рассказали о новой системе штрафов

    Последствия расширения семейной ипотеки на «вторичку» оценили

    В ЦБ раскритиковали возможность широкой раздачи денег

    Безосновательная проверка телефона стоила российским полицейским свободы

    Российский студент получил срок за участие в незаконной акции против блокировок интернета

    Путешественница назвала «привилегии некрасивых»

    Трамп отверг идею Нетаньяху по Ирану словами «какого черта»

    Президента Российского союза промышленников и предпринимателей переизбрали на новый срок

    Россиянин нашел ключи в цветочном горшке и похитил из квартиры миллионы

    Все новости
