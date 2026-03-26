14:19, 26 марта 2026Россия

Адама Кадырова назвали самым молодым майором России

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назвали самым молодым майором России
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам — самый молодой майор России. Так секретаря Совбеза Чечни, главу службы безопасности отца назвали авторы канала «Белорусский силовик».

О том, что Адам Кадыров появился на совещании силовиков Чечни в погонах со знаком, напоминающим звезду майора, стало известно сегодня, 26 марта.

«18-летний Адам Кадыров в погонах майора выступил на совещании с командирами силовых подразделений Чечни. Это самый молодой майор в России», — говорится в публикации «Белорусского силовика».

О присвоении какого-либо воинского звания Кадырову-младшему ранее не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых — медаль ведомства «За боевое отличие».

Ранее сообщалось, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат получил новое назначение.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Водителям рассказали о новой системе штрафов

    Последствия расширения семейной ипотеки на «вторичку» оценили

    В ЦБ раскритиковали возможность широкой раздачи денег

    Безосновательная проверка телефона стоила российским полицейским свободы

    Российский студент получил срок за участие в незаконной акции против блокировок интернета

    Путешественница назвала «привилегии некрасивых»

    Трамп отверг идею Нетаньяху по Ирану словами «какого черта»

    Президента Российского союза промышленников и предпринимателей переизбрали на новый срок

    Россиянин нашел ключи в цветочном горшке и похитил из квартиры миллионы

    Все новости
