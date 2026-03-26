Адама Кадырова назвали самым молодым майором России

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам — самый молодой майор России. Так секретаря Совбеза Чечни, главу службы безопасности отца назвали авторы канала «Белорусский силовик».

О том, что Адам Кадыров появился на совещании силовиков Чечни в погонах со знаком, напоминающим звезду майора, стало известно сегодня, 26 марта.

«18-летний Адам Кадыров в погонах майора выступил на совещании с командирами силовых подразделений Чечни. Это самый молодой майор в России», — говорится в публикации «Белорусского силовика».

О присвоении какого-либо воинского звания Кадырову-младшему ранее не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых — медаль ведомства «За боевое отличие».

Ранее сообщалось, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат получил новое назначение.