Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 10 февраля 2026Россия

Сын Кадырова получил новое назначение

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен куратором сферы образования
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал K95

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат получил новое назначение. Об этом Ахмат Кадыров-младший написал в Telegram.

Ахмат Кадыров, занимающий пост вице-премьера чеченского правительства, теперь будет курировать сферу образования в республике.

«Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства», — отметил в связи с назначением сын главы республики.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына Адама. Глава республики назвал сообщения на эту тему вбросом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok