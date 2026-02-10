Сын Кадырова получил новое назначение

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен куратором сферы образования

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат получил новое назначение. Об этом Ахмат Кадыров-младший написал в Telegram.

Ахмат Кадыров, занимающий пост вице-премьера чеченского правительства, теперь будет курировать сферу образования в республике.

«Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства», — отметил в связи с назначением сын главы республики.

