Запад начал воевать на два фронта

Западные страны ведут войну на два фронта: на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

«Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт, и есть украинский конфликт», — отметил он.

Британский политик сообщил, что в четверг, 26 марта, будут проведены консультации с западными партнерами для обсуждения дальнейших действий. Он добавил, что речь пойдет о расходах на оборону, а также об обороноспособности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что глава США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Вашингтон уверен в желании Путина заключить мир между странами, поэтому не применяет дополнительного давления.