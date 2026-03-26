14:38, 26 марта 2026Мир

Запад начал воевать на два фронта

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Западные страны ведут войну на два фронта: на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

«Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт, и есть украинский конфликт», — отметил он.

Британский политик сообщил, что в четверг, 26 марта, будут проведены консультации с западными партнерами для обсуждения дальнейших действий. Он добавил, что речь пойдет о расходах на оборону, а также об обороноспособности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что глава США Дональд Трамп не хочет усиливать давление на президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Вашингтон уверен в желании Путина заключить мир между странами, поэтому не применяет дополнительного давления.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Мать футболиста по фамилии Жмырь объяснила решение назвать сына Месси

    Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера сожгла себе глаз

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Все новости
