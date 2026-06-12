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17:33, 12 июня 2026Экономика

Загрязнявшие природный ручей трубы с участка Ларисы Долиной решили ликвидировать

Загрязнявшие природный ручей в Подмосковье трубы с участка Долиной решили ликвидировать
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори

Загрязнявшие природный ручей сточные трубы с участка советской и российской эстрадной певицы Ларисы Долиной в деревне Протасово решили ликвидировать в течение месяца. Информацию публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, администрация Мытищ сообщила о выездной проверке, вследствие которой устранят незаконный слив и затампонируют выпускной патрубок. При этом уточняется, что последствия будут ликвидированы за счет бюджета, после чего администрация может подсчитать экологический ущерб и взыскать его с артистки. Известно, что за загрязнение природного ручья в Подмосковье Долиной грозит возмещение 100 миллионов рублей.

Нечистоты из ее тайного участка сливались в ближайшие берега и водные потоки, поскольку на территории участка певицы с искусственного пруда по ржавым каналам льется болотная жижа, попадая в ручей.

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Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил жалобу в Росприроднадзор с просьбой о проведении проверки и остановки сброса токсичных жидкостей. Кроме того, предприниматель призвал установить размер ущерба, причиненного почве и природному рельефу.

Уточнялось, что искусственный пруд звезды, который вырыли в 2001 году, стоит два миллиона рублей. При этом для работ по созданию котлована использовали тяжелую технику. Так, вокруг пруда построили гараж площадью 179,2 квадратного метра и два жилых дома площадью 656,2 и 363 квадратных метра соответственно. В результате произошло нарушение естественного рельефа местности и возможный экологический ущерб.

В ноябре 2025 года в России начали массово возвращать квартиры продавцам после скандала с Долиной. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что в нынешнем законодательстве нет определений терминов «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием».

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