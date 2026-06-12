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Из жизни
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18:30, 12 июня 2026Из жизни

11-летний мальчик нашел останки древнего морского ящера

В США 11-летний мальчик нашел останки морского ящера, жившего 85 миллионов лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

В штате Канзас, США, 11-летний Корбин Буллард нашел в карьере скелет древнего морского ящера тилозавра. Об этом сообщает Fox 29.

Буллард является членом геологического клуба, который регулярно организует выезды на близлежащий карьер. Там постоянно ведутся работы, в ходе которых срезают слои породы. Под ними и открываются новые окаменелости.

В сентябре 2025 года мальчик отправился в очередную поездку на карьер и наткнулся там на шесть-семь позвонков. По его словам, он сразу понял, что находка — часть чего-то внушительного. Спустя несколько месяцев Буллард вместе с компаньонами смог раскопать останки огромной морской рептилии, жившей 85 миллионов лет назад. Она достигала в длину 4,5 метра.

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Члены клуба обратили внимание на странную позу окаменевшего ящера. Его голова была вывернута под неестественным углом.

В июле Буллард представит череп найденного им тилозавра на ярмарке. Дальнейшая судьба окаменелости не определена. Мальчик обнаружил останки на частной территории, поэтому ископаемые принадлежат землевладельцу.

Ранее сообщалось, что в музее-парке динозавров в Мезе, Франция, нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни. Предполагается, что их отложили титанозавры.

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