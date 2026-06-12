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19:11, 12 июня 2026Мир

Рубио выразил надежду по поводу отношений Москвы и Вашингтона

Рубио выразил надежду на конструктивные отношения Москвы и Вашингтона
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США надеются на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон надеется, что этому будет способствовать мир на Украине.

«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более благополучному будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», — отметил Рубио.

Ранее госсекретарь США в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — объяснил госсекретарь.

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