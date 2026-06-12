Путин увеличил штатную численность ВС России на 7360 человек

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России на 7360 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с указом главы государства была установлена штатная численность ВС РФ в количестве 2 399 130 человек. Среди них 1 510 000 военнослужащих.

Ранее штатная численность российских Вооруженных сил составляла 2 391 770 человек. В их числе были 1 502 640 военнослужащих.

Ранее Путин раскрыл численность группировки войск в зоне СВО. По его словам, она превышает 700 тысяч человек.