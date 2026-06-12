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18:17, 12 июня 2026Россия

Путин пообещал наращивание ударов по Украине

Путин пообещал наращивание армией России ответных ударов по инфраструктуре Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region / Handout via Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал наращивание армией РФ ответных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Россия должна отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «как следует».

«И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты», — добавил Путин.

Президент также заявил о важности мнения участников СВО. Он выразил желание узнать, что думают граждане, выполняющие важные задачи «на земле».

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