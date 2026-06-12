Путин пообещал наращивание ударов по Украине

Путин пообещал наращивание армией России ответных ударов по инфраструктуре Украины

Президент России Владимир Путин пообещал наращивание армией РФ ответных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Россия должна отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «как следует».

«И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты», — добавил Путин.

Президент также заявил о важности мнения участников СВО. Он выразил желание узнать, что думают граждане, выполняющие важные задачи «на земле».