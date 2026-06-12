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17:46, 12 июня 2026Спорт

Оценены шансы Роналду заплакать во время чемпионата мира 2026 года

Вероятность Роналду заплакать во время чемпионата мира 2026 года оценили в 73 процента
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Букмекеры оценили вероятность слез нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Вероятность того, 41-летний футболист заплачет во время турнира, оценивается в 73 процента. При этом еще неделю назад вероятность составляла 50 процентов.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира-2026 17 июня. Команда Роналду встретится со сборной ДР Конго. Кроме того, в группе находятся Узбекистан и Колумбия.

Ранее букмекерские конторы открыли прием ставок на результативность нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Роналду на чемпионате мира 2026 года. Коэффициент был выставлен на сравнение результативности двух форвардов: 1,76 — Месси забьет больше Роналду, 3,70 — у португальца будет больше голов

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