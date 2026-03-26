Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 26 марта 2026

Зеленский пожаловался на Трампа из-за его отношения к Путину

Зеленский возмутился, что Трамп не намерен усиливать давление на Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился, что президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на главу России Владимира Путина. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы просим усилить давление», — отметил он.

По мнению главы Украины, Вашингтон уверен в желании Путина заключить мир между странами, поэтому не применяет дополнительного давления.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. По его словам, фортификационные сооружения, расположенные в Донбассе, являются важным элементом гарантий безопасности страны. Глава Украины подчеркнул, что Украина не должна обменивать одни гарантии безопасности на другие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    iPhone 17 подешевел в России

    В Кремле рассказали об использовании Украиной «втемную» стран НАТО и ЕС

    В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

    В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

    В Кремле указали на противоречивость заявлений Зеленского о мире

    Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

    Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

    «Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

    Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok