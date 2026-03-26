Глава Минфина России уклонился от ответа на вопрос о новом росте налогов

Силуанов рассказал о нуждах бюджета в ответ на вопрос о новом повышении налогов

Министр финансов России Антон Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности нового повышения налогов, который ему на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) задал глава организации Александр Шохин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?» — попытался узнать Шохин.

Однако глава Минфина на это указал, что задача его ведомства — обеспечить сбалансированный бюджет. Для этих целей в первую очередь применяются работа с расходами и улучшение администрирования, то есть повышения собираемости налогов.

По его словам, в настоящее время Минфин сосредотачивается именно на поиске недополученных налогов. «Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — это улучшение администрирования», — заключил он, не уточнив, возможны ли изменения в налоговой системе в том случае, если обоих способов окажется недостаточно.

В мае прошлого года Силуанов говорил об отсутствии планов по изменению налогового законодательства в ближайшие годы. Однако уже осенью Минфин выступил с инициативой о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с 2026 года, что и было реализовано.