Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 26 марта 2026Экономика

Глава Минфина России уклонился от ответа на вопрос о новом росте налогов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности нового повышения налогов, который ему на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) задал глава организации Александр Шохин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?» — попытался узнать Шохин.

Однако глава Минфина на это указал, что задача его ведомства — обеспечить сбалансированный бюджет. Для этих целей в первую очередь применяются работа с расходами и улучшение администрирования, то есть повышения собираемости налогов.

По его словам, в настоящее время Минфин сосредотачивается именно на поиске недополученных налогов. «Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — это улучшение администрирования», — заключил он, не уточнив, возможны ли изменения в налоговой системе в том случае, если обоих способов окажется недостаточно.

В мае прошлого года Силуанов говорил об отсутствии планов по изменению налогового законодательства в ближайшие годы. Однако уже осенью Минфин выступил с инициативой о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с 2026 года, что и было реализовано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok