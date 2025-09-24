Минфин предложил пересмотреть размер НДС

Минфин предложил повысить стандартную ставку НДС до 22 процентов с 2026 года

Министерство финансов (Минфин) внесло на рассмотрение правительству проект изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве одной из мер предлагается поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта. Если эта инициатива будет одобрена правительством, с 2026 года базовая ставка НДС в России повысится с нынешних 20 до 22 процентов.

В то же время Минфин предложил сохранить льготную ставку в 10 процентов для всех социально значимых товаров. Речь идет в том числе о продуктах питания, лекарствах и медицинской продукции, а также о товарах для детей. Это поможет не допустить роста цен на ключевые товары.

В настоящее время льготная ставка НДС в России также действует в отношении изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных, а также ряда продовольственных и детских товаров. Для всех остальных категорий применяется базовая 20-процентная ставка. Вышеуказанное нововведение Минфин предложил внести в бюджетный пакет на 2026-2028 годы.

Ранее в Госдуме предлагали снизить ставку НДС на продукты питания с 10 до 5 процентов. Подобным образом, считают представители фракции «Справедливая Россия — За правду», можно будет добиться снижения цен на ряд важных товаров, включая мясо, молоко, овощи, фрукты, яйца, крупы, и хлебобулочные изделия.