В Госдуму внесут законопроект о снижении ставки НДС на продукты питания

Миронов внесет в Госдуму законопроект о снижении до 5% ставки НДС на продукты

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10 до 5 процентов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов внесет в Госдуму законопреокт в понедельник, 8 сентября. Речь идет о группе товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан.

«При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0 процентов», — говорится в пояснительной записке.

Ранее некоторые товары в России призвали освободить от НДС.