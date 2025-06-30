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08:47, 30 июня 2025Экономика

Некоторые товары в России призвали освободить от НДС

РИА Новости: В ГД внесут законопроект о снижении НДС на продукты питания до 5%
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ подготовили парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые призывают уменьшить НДС с десяти до пяти процентов. Речь идет о таких товарах как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее.

Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что НДС — это косвенный налог, который оплачивают конечные потребители. Добившись его понижения, может обеспечить уменьшение цен на продукты питания.

Ранее Миронов уже предлагал понизить НДС с десяти до пяти процентов в рамках борьбы с ростом цен.

Аналитики выяснили, что в среднем россияне тратят на еду две-три тысячи рублей в неделю. С января по апрель продукты питания подорожали на 12 процентов, если сравнивать с тем же периодом 2024 года.

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