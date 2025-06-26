Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 26 июня 2025Экономика

Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

Миронов: Говорить, что высокая учетная ставка снижает инфляцию — полный бред
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экономическая ситуация, сложившаяся в России, требует снижения ключевой ставки Центрального банка. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов. Его процитировало ТАСС.

Он назвал полным бредом заявления о том, что высокий «ключ» обеспечивает снижение инфляции.

«Ее начали повышать с июля 2023 года. Инфляция увеличилась в 2,5 раза. В этой ситуации, конечно, нужно снижать. И снижать не на процент, а хотя бы на пять процентов. Приведу простой пример: рентабельность в промышленности 15 процентов, а в торговле где-то 12 процентов. Вот ставка должна быть какой», — заявил Миронов.

Он заметил, что люди, которые ходят в магазины, знают, что инфляция в стране уже двузначная. Он уверен, что торговая наценка на социально-значимые продукты питания должна быть не больше 15 процентов. Кроме того, он призвал снизить НДС на продукты питания хотя бы с 10 до 5 процентов.

Ранее был опубликован базовый сценарий Евразийского банка развития, согласно которому к концу 2025 года ключевая ставка регулятора опустится до 18 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

    В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

    Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

    В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

    Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

    Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

    Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

    Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости