Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

Миронов: Говорить, что высокая учетная ставка снижает инфляцию — полный бред

Экономическая ситуация, сложившаяся в России, требует снижения ключевой ставки Центрального банка. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов. Его процитировало ТАСС.

Он назвал полным бредом заявления о том, что высокий «ключ» обеспечивает снижение инфляции.

«Ее начали повышать с июля 2023 года. Инфляция увеличилась в 2,5 раза. В этой ситуации, конечно, нужно снижать. И снижать не на процент, а хотя бы на пять процентов. Приведу простой пример: рентабельность в промышленности 15 процентов, а в торговле где-то 12 процентов. Вот ставка должна быть какой», — заявил Миронов.

Он заметил, что люди, которые ходят в магазины, знают, что инфляция в стране уже двузначная. Он уверен, что торговая наценка на социально-значимые продукты питания должна быть не больше 15 процентов. Кроме того, он призвал снизить НДС на продукты питания хотя бы с 10 до 5 процентов.

Ранее был опубликован базовый сценарий Евразийского банка развития, согласно которому к концу 2025 года ключевая ставка регулятора опустится до 18 процентов.