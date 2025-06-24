Предсказан размер ключевой ставки на конец 2025 года

ЕАБР: Ключевая ставка к концу 2025 года дойдет до 18 процентов

Базовый сценарий Евразийского банка развития (ЕАБР) предполагает, что к концу этого года ключевая ставка Банка России окажется на уровне 18 процентов. Об этом сообщило ТАСС.

Впрочем, по мере того как в стране сформируется устойчивый тренд на замедление инфляции, денежно-кредитная политика регулятора будет смягчаться более выраженно.

При этом эксперты банка понизили прогноз по росту российского ВВП на 2025 год на 0,4 процентных пункта, до двух процентов. Свое решение они обосновали слабыми итогами I квартала. Кроме того, они полагают, что сохранение высоких процентных ставок продолжит тормозить потребительскую и инвестиционную активность. Кроме того, свой негативный вклад внесет падение экспорта ввиду снижения спроса на мировых рынках.

По словам руководителя Центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Артура Шарафутдинова, ключевая ставка ЦБ не упадет ниже 10 процентов в ближайшие несколько лет. В среднесрочной перспективе россиянам обещают устойчивый тренд на снижение темпов роста потребительских цен.