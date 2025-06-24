Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 24 июня 2025Экономика

Предсказан размер ключевой ставки на конец 2025 года

ЕАБР: Ключевая ставка к концу 2025 года дойдет до 18 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Базовый сценарий Евразийского банка развития (ЕАБР) предполагает, что к концу этого года ключевая ставка Банка России окажется на уровне 18 процентов. Об этом сообщило ТАСС.

Впрочем, по мере того как в стране сформируется устойчивый тренд на замедление инфляции, денежно-кредитная политика регулятора будет смягчаться более выраженно.

При этом эксперты банка понизили прогноз по росту российского ВВП на 2025 год на 0,4 процентных пункта, до двух процентов. Свое решение они обосновали слабыми итогами I квартала. Кроме того, они полагают, что сохранение высоких процентных ставок продолжит тормозить потребительскую и инвестиционную активность. Кроме того, свой негативный вклад внесет падение экспорта ввиду снижения спроса на мировых рынках.

По словам руководителя Центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Артура Шарафутдинова, ключевая ставка ЦБ не упадет ниже 10 процентов в ближайшие несколько лет. В среднесрочной перспективе россиянам обещают устойчивый тренд на снижение темпов роста потребительских цен.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил о победе над Израилем

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Эрдоган рассказал о своих планах по достижению мира между Россией и Украиной

    Генсек НАТО попытался напугать британцев переходом на русский язык

    Раскрыто число удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости