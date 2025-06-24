Россиян призвали не ждать однозначной ключевой ставки в ближайшие два года

ЕАБР: Ключевая ставка не опустится ниже 10 процентов в ближайшие несколько лет

Ключевая ставка в России не опустится ниже отметки в 10 процентов в ближайшие несколько лет. Такой прогноз дал глава Центра странового анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР) Артур Шарафутдинов. Его слова приводит ТАСС.

К концу 2025 года в организации ожидают смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). К завершению четвертого квартала ключевая ставка может опуститься примерно на 200 базисных пунктов и составить около 18 процентов. В 2027-м, согласно ожиданиям Шарафутдинова, планка упадет до уровня в 10 процентов.

Подобной динамике, отмечает эксперт, поспособствует в первую очередь замедление инфляции на внутреннем рынке. В среднесрочной перспективе, считает аналитик, в России сформируется устойчивый тренд снижения темпов роста потребительских цен. При этом, несмотря на ожидаемое ослабление ДКП, реальные рыночные ставки в стране продолжат оставаться на высоком уровне на фоне замедления инфляции, резюмировал Шарафутдинов.

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что руководство Банка РФ не рассматривало вариант более резкого смягчения ДКП, так как инфляционное давление на российскую экономику остается серьезным.

Главным условием для дальнейшего снижения ключевой ставки она назвала устойчивое замедление инфляции. Однако приблизиться к целевому показателю в 4 процента в этом году не получится. К концу декабря, согласно актуальному прогнозу регулятора, темпы роста потребительских цен в стране приблизятся к отметке в 7 процентов.