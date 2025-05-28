Минфин оценил идею взимать больше денег с богатых россиян

Силуанов выступил против повышения налоговых изъятий у банков и богатых россиян

Глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов выступил против инициативы повысить налоговые ставки для банков и состоятельных россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнул, что после введения в стране расширенной прогрессивной шкалы налогообложения смысла дополнительного повышения ставки НДФЛ для граждан нет. Речь идет в том числе о богатых россиянах, которые также уплачивают подоходные сборы. «Не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей», — резюмировал Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

В ближайшие несколько лет вносить изменения в налоговое законодательство РФ не планируется, добавил он. Повышение налоговой нагрузки на банки, в частности, заметно снизило бы возможности финансовых организаций в контексте выдачи розничных и корпоративных кредитов. «Перегибать налоговую планку» в отношении состоятельных россиян также не стоит, отметил глава Минфина. «Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты», — заключил Силуанов.

Расширенная прогрессивная шкала НДФЛ в России вступила в силу с 2025 года. С января для граждан с ежегодным доходом до 2,4 миллиона рублей начала действовать ставка в 13 процентов, с окладом 2,4-5 миллионов — 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальную же планку в 22 процента власти установили для россиян с годовым доходом свыше 50 миллионов рублей. До 2025 года в России действовала двухступенчатая прогрессивка. Годовые доходы до 5 миллионов облагались ставкой в 13 процентов, а свыше 5 миллионов — 15 процентов.