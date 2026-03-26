14:41, 26 марта 2026

Минобороны рассказало о применении роботизированных «Курьеров»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» применяют для снабжения передовых подразделений Вооруженных сил России на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны (МО).

«Личный состав подразделения войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии активно применяет новейшие наземные роботизированные комплексы "Курьер" для обеспечения передовых подразделений в зоне ответственности группировки войск "Запад"», — рассказало ведомство.

МО опубликовало ролик, демонстрирующий работу «Курьера». Гусеничный робот буксировал загруженный припасами прицеп.

Отмечается, что НРТК, которые выполняют задачи в любое время суток, доказали свою эффективность. Роботы доставляют боеприпасы, провизию и медикаменты на линию боевого соприкосновения. Министерство подчеркнуло, что применение «Курьеров» позволяет сохранить жизни военнослужащих.

Ранее стало известно, что НРТК «Курьер» получил трал с электромагнитной приставкой для дистанционного подрыва мин.

