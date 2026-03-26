Экономике России потребовались миллионы работников

Котяков: В России в занятость надо вовлечь почти 12 миллионов человек

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил масштабы спроса на работников. Главу ведомства процитировало ТАСС.

По его словам, в семилетней перспективе в занятость необходимо вовлечь почти 12 миллионов человек. Столь большой для российского рынка труда объем Котяков объяснил «возрастным портретом» занятости.

Ранее сообщалось, что, по словам Котякова, ряд отраслей российской экономики сегодня оказался перед проблемой старения работников. Во многих сегментах доля возрастных сотрудников остается высокой.

В конце минувшего года финансовый аналитик Дмитрий Трепольский констатировал, что острый кадровый голод, охвативший к настоящему времени большинство отраслей российской экономики, вкупе с проблемой старения населения в обозримом будущем ударят с новой силой по относительно бедным российским регионам. По его словам, стране предстоит столкнуться с риском «каннибализации» работников, когда богатые регионы будут все активнее переманивать сотрудников из периферийных областей.