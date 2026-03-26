14:38, 26 марта 2026

Экономике России потребовались миллионы работников

Котяков: В России в занятость надо вовлечь почти 12 миллионов человек
Кирилл Луцюк

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил масштабы спроса на работников. Главу ведомства процитировало ТАСС.

По его словам, в семилетней перспективе в занятость необходимо вовлечь почти 12 миллионов человек. Столь большой для российского рынка труда объем Котяков объяснил «возрастным портретом» занятости.

Ранее сообщалось, что, по словам Котякова, ряд отраслей российской экономики сегодня оказался перед проблемой старения работников. Во многих сегментах доля возрастных сотрудников остается высокой.

В конце минувшего года финансовый аналитик Дмитрий Трепольский констатировал, что острый кадровый голод, охвативший к настоящему времени большинство отраслей российской экономики, вкупе с проблемой старения населения в обозримом будущем ударят с новой силой по относительно бедным российским регионам. По его словам, стране предстоит столкнуться с риском «каннибализации» работников, когда богатые регионы будут все активнее переманивать сотрудников из периферийных областей.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера сожгла себе глаз

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Все новости
