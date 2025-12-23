Реклама

Экономика
11:41, 23 декабря 2025Экономика

В России увидели угрозу «каннибализации» работников

Аналитик Трепольский: Богатые регионы продолжат переманивать кадры из периферии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: freepik / Freepik

Острый кадровый голод, охвативший к настоящему времени большинство отраслей российской экономики, вкупе с проблемой старения населения в обозримом будущем ударят с новой силой по относительно бедным российским регионам. Об этой угрозе заявил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ближайшие семь лет российским компаниям потребуется привлекать ежегодно порядка 1,7 миллиона новых работников. Это будет необходимо, чтобы компенсировать уход на пенсию 12,2 миллиона пожилых граждан.

В результате, отметил Трепольский, российский рынок труда в среднесрочной перспективе рискует столкнуться с риском «каннибализации» работников. Богатые регионы вроде Москвы и других мегаполисов продолжат переманивать сотрудников из периферийных областей, где средние зарплаты населения традиционно гораздо ниже.

Старение населения, по его словам, приведет к почти нулевой безработице в России на фоне повышенного спроса со стороны работодателей. При таком раскладе, отметил эксперт, исчезнет проблема дискриминации по возрасту. С учетом острого кадрового голода и ограниченного числа соискателей, пояснил Трепольский, руководители предприятий предпочтут держаться за сотрудников старше 50-60 лет. Главными пострадавшими в итоге окажутся небольшие регионы. Массовый переток работников в мегаполисы повлечет за собой деградацию сервиса и производства в малых городах, резюмировал эксперт.

