Ряд отраслей российской экономики столкнулся с серьезной проблемой

Глава Минтруда Котяков: В 8 отраслях доля возрастных работников превысила треть

Ряд отраслей российской экономики к настоящему времени столкнулся с проблемой старения работников, во многих секторах доля возрастных сотрудников остается высокой. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В восьми отраслях, пояснил он, доля работников старше 50 лет сейчас превышает треть (35 процентов) от общего числа занятых. Средний возраст сотрудников с учетом всех секторов составляет 42,5 года, констатировал Котяков.

До 2032 года, отмечала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в российскую экономику необходимо будет привлечь порядка 12 миллионов человек. Речь идет в том числе о замещающем вовлечении молодых сотрудников с учетом стремительного старения населения, поясняла заместитель главы правительства.

Ранее о все большем влиянии кадрового голода и старения населения на российскую экономику заявлял финансовый аналитик Дмитрий Трепольский. Если властям не удастся справиться с этими проблемами в обозримом будущем, пояснял он, у них останется два выхода из кризисной ситуации — либо в очередной раз повышать пенсионный возраст, либо начать стимулировать трудиться действующих сотрудников до глубокой старости. И тот, и другой сценарий, предупредил эксперт, чреваты усилением социальной напряженности.